Isparta yolunda drift atan sürücüye 9 bin lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta yolunda drift atan sürücüye 9 bin lira ceza

13.07.2022 12:25
Isparta yolunda drift atan sürücüye 9 bin lira ceza

İsparta kara yolunda lüks spor otomobiliyle drift atan sürücü A.Ç.'ye, 'plakayı monte edilmesi gereken yere takmamak ve drift atmak' suçlarından 9 bin 291 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

KONYA-İsparta kara yolunda lüks spor otomobiliyle drift atan sürücü A.Ç.'ye, 'plakayı monte edilmesi gereken yere takmamak ve drift atmak' suçlarından 9 bin 291 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Konya- Isparta kara yolu Meram ilçesi Akyokuş mevkinde bir sürücü lüks spor otomobiliyle, trafikte drift attı. O ana ait görüntüler de çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücünün A.Ç. olduğunu saptadı. Sürücü A.Ç.'ye  'plakayı monte edilmesi gereken yere takmamak ve drift atmak' suçlarından 9 bin 291 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.


YORUMLAR
500
Lüks otomobille drift yapan sürücüye 9 bin 291 lira ceza Lüks otomobille drift yapan sürücüye 9 bin 291 lira ceza Uşak'ta bin 638 sürücüye para cezası Uşak'ta bin 638 sürücüye para cezası
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta yolunda drift atan sürücüye 9 bin lira ceza - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
12:01 Kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dövülen yabancı uyruklu adamın telefonunda herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
22:17 Halay çekerken kalp krizi geçiren adam, hayatını kaybetti
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 12:28:34. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta yolunda drift atan sürücüye 9 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement