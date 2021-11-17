ISPARTAKULE-ÇERKEZKÖY HIZLI TREN HATTI PROJESİ'NİN FİNANSMANI ONAYLANDI - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında yürütülen çalışmalar kapsamında "Ispartakule-Çerkezköy" kesiminin inşası için 150 milyon Euro'luk finansman desteği sağlayacak anlaşma onaylandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile sürdürülen uzun soluklu çalışmalar neticesinde Halkalı'yı Kapıkule sınırından Trans Avrupa Ulaştırma Ağlarına bağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin" 67 kilometre uzunluğundaki "Ispartakule-Çerkezköy" kesiminin inşası için 150 milyon Euro'luk finansman desteği sağlayacak anlaşmanın onaylandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) da projeye ayrıca 300 milyon Euro finansman temini sağlayacağı bildirildi. Bu finansmanın final onayının da Kasım ayının sonunda banka üst kurulundan çıkması öngörülürken, böylece proje için gerekli olan toplam 450 milyon Euro kredi de temin edilmiş olacak.

Uluslararası prestijli kreditörlerin desteğiyle hayata geçirilecek projenin bu özelliğiyle Türkiye'nin güçlü altyapısına ve ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesi olacağı kaydedilen açıklamada, "Bakanlığımızın stratejik hedefleri doğrultusunda, ülkemizin demiryolu ulaşım altyapısının tamamının modernizasyonuyla demiryolu ağımızı sinyalizasyonlu, elektrifikasyonlu, telekomünikasyonlu olarak tam güvenli ve çevreye duyarlı hale getirmeyi hedefliyoruz" denildi.

HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI İSTANBUL'U AVRUPA'YA BAĞLAYACAK

Finansmanı temin edilen projenin; Halkalı-Kapıkule hattı, Pekin- Londra Demir İpekyolu Güzergahı ve Avrupa Birliği Trans Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T) gibi uluslararası koridorlarla entegre, Türkiye'nin de doğu ile batı arasındaki köprü konumunu güçlendiren bir adım olacağına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule demiryolu hattında; Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımı Bakanlığımız özkaynaklarıyla başlatılmış, Çerkezköy-Kapıkule kesiminde ise yapım faaliyetlerinin gerçekleşme oranı yüzde 25 oranına ulaştı. Ispartakule-Çerkezköy kesiminin yapımı için temin edilen bu yeni krediler ile İstanbul-Avrupa arası demiryolu hattını, yük ve yolcu taşımacılığında yüksek standartlara ulaştırmaya ve hızlı tren hattımızı 229 km daha genişletmeye yönelik tüm adımlar son 2 yılda tamamlanmış oldu. "