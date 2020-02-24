Ispartalı 2 Judocudan bronz madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Ispartalı 2 Judocudan bronz madalya - Son Dakika Spor

Ispartalı 2 Judocudan bronz madalya

6 saat önce

Ispartalı Judocular Antalya'da hafta sonu yapılan Okullararası Yıldızlar Grup Müsabakalarında boy gösterdi.

Ispartalı 2 Judocudan bronz madalya, System.String[]

Ispartalı Judocular Antalya'da hafta sonu yapılan Okullararası Yıldızlar Grup Müsabakalarında boy gösterdi. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Gülşen Sönmez'in öğrencileri, dereceleriyle göz doldurdular. Nazmi Toker Orta Okulu öğrencisi İlayda Aydoğmuş 32 kiloda ve Şehit Göksel Koç Orta Okulu öğrencisi Şevval Gelir 40 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Yine Şehit Göksel Koç Orta Okulu öğrencisi Abdullah Gündüz 55 kiloda beşinci, Rabia Akın'da 63 kiloda beşinci oldu. Nazmi Toker Orta Okullu Aleyna Şengül ise 57 kiloda beşinci sırada yer aldı. İlk 3'te yer alan İlayda Aydoğmuş ve Şevval Gelir, 21- 23 Mart tarihleri arasında Sinop'ta yapılacak Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda Isparta'yı temsil edecekler. - ISPARTA

Nazmi Toker, Antalya, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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