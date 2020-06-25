Ispartalı Altın Kızlar, Milli Takım Kampına davet edildi

Ispartalı başarılı halterciler Fatma Gül Çevik ile Hicran Bütün, Genç Kadınlar Avrupa Halter Şampiyonası öncesinde Konya'daki Milli Takım Hazırlık Kampına davet edildi.

Ispartalı başarılı halterciler Fatma Gül Çevik ile Hicran Bütün, Genç Kadınlar Avrupa Halter Şampiyonası öncesinde Konya'daki Milli Takım Hazırlık Kampına davet edildi. 1 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek milli takım kampı öncesi Fatma Gül Çevik ile Hicran Bütün çalışmalarını sürdürüyor. 18 kişilik kafilede yer alan Milli Takım Sporcuları Fatma Gül Çevik ile Hicran Bütün, Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek için ter dökecek. Antrenörleri eşliğinde hazırlıklarını sürdüren Çevik ve Bütün, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa derecelerini de eklemek amacında. Eylül ayında yapılması planlanan şampiyona öncesinde Ispartalı halterciler, milli takım kampını en iyi şekilde değerlendirip form tutmak istiyor. Diğer taraftan Ispartalı Milli Antrenörler Gamze Şen de Büyük Bayanlar Kampına davet edildi. - ISPARTA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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