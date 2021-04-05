Ispartalı atletler, dereceleriyle göz doldurdu
05.04.2021 14:07
Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Türk atletizminin tabana yayılmasını sağlayan Atletizm Geliştirme Projesi yarışmalarının 2'nci ayağı grup müsabakaları Konya'da hafta sonu yapıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Türk atletizminin tabana yayılmasını sağlayan Atletizm Geliştirme Projesi yarışmalarının 2'nci ayağı grup müsabakaları Konya'da hafta sonu yapıldı.
Müsabakalarda Isparta'yı temsil eden sporcular derecelere imza atarak, takım halinde 4 kupa, ferdi ise 3 madalya kazandılar. Farklı yaş kategorilerinde 6 takımı, 13 Nisan'da Aydın'da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. - ISPARTA
Son Dakika Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var