Ispartalı atletler, dereceleriyle göz doldurdu

Müsabakalarda Isparta 'yı temsil eden sporcular derecelere imza atarak, takım halinde 4 kupa, ferdi ise 3 madalya kazandılar. Farklı yaş kategorilerinde 6 takımı, 13 Nisan'da Aydın 'da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. - ISPARTA

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Türk atletizminin tabana yayılmasını sağlayan Atletizm Geliştirme Projesi yarışmalarının 2'nci ayağı grup müsabakaları Konya 'da hafta sonu yapıldı.

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