Ispartalı Elma Üreticisi: 6-7 Kilo Elma Satmamız Lazım, 1 Kilo Mazot Almak İçin. Bu, Parti Meselesi Değil. Memnun Olan Yok - Son Dakika
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Ispartalı Elma Üreticisi: 6-7 Kilo Elma Satmamız Lazım, 1 Kilo Mazot Almak İçin. Bu, Parti Meselesi Değil. Memnun Olan Yok

06.10.2022 15:47

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Çayköy’de elma üreticilerinin sorunlarını dinledi. Elma üreticisi, “Geçen yıl 3 kilo elma satıyorduk, bir litre mazot alıyorduk. Şimdi ise 6-7 kilo elma satmamız lazım, 1 kilo mazot almak için. 7 kilo elmaya 1 kilo mazot alıyoruz… Bu, parti meselesi değil. Memnun olan yok” dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Çayköy'de elma üreticilerinin sorunlarını dinledi. Elma üreticisi, "Geçen yıl 3 kilo elma satıyorduk, bir litre mazot alıyorduk. Şimdi ise 6-7 kilo elma satmamız lazım, 1 kilo mazot almak için. 7 kilo elmaya 1 kilo mazot alıyoruz… Bu, parti meselesi değil. Memnun olan yok" dedi.

Aylin Cesur, Eğirdir ilçesine bağlı Çayköy'de elma üreticilerini ziyaret etti. Elma üreticilerinin sorunlarını dinleyen Cesur, şunları söyledi:

"ÜRETİCİ GENEL OLARAK ÇOK ZOR DURUMA DÜŞÜRÜLDÜ"

"4 buçuk senedir sürekli önergeler veriyorum. Araştırma önergeleri reddediyor. Soru önergeleri veriyoruz. Şimdi de bu sene, senelerdir kötüye giden girdi maliyetlerindeki artış ve ondan sonra da sizlerin sıkıntıları bu sene had safhaya gelmiş vaziyette. Yani bu genel ekonominin de çok kötü yönetilmesiyle mazot fiyatları, yem fiyatları, gübre fiyatları… Bütün yaz boyunca arkadaşlarımla beraber Isparta'nın köylerini gezdim. Sadece elma üreticisi değil, gül zamanı gül üreticisi, karanfil zaman karanfil… Daha geçen hafta domates üreticileri ile beraberdim hem Burdur'da hem Söğüt'te hem de Deregümü'de. Üretici, genel olarak çok zor duruma düşürüldü. Türk milleti yoksullaştı. Yoksullaşırken her zaman en çok, maalesef Türk köylüsü ve çiftçisi yoksullaşıyor. Zenginleşirken de en az payı ve en geç, maalesef son dönemlerde Türk köylüsü alıyor. Bunların hepsinin farkındayız. Şimdi ben, çözüm arıyorum. Hem ben hem partim çözüm önerilerimizi senelerdir sunuyoruz. İnşallah bunları da gelip yerine getireceğiz. Ama daha seçim falan yok, buraya niye geldik? Sizin için yapabileceğimiz ne varsa bütün mekanizmaları harekete geçirelim ki biraz bu kış çok zor geçecek. Bu kış biraz nefes alabilelim sizle diye geldik."

"MALİYETLER 4 KATI ARTTI. ELMANIN SATIŞ FİYATI İSE GEÇEN SENEYLE HEMEN HEMEN AYNI"

Bir elma üreticisi, "Maliyetler 4 katı arttı. Elmanın satış fiyatı ise geçen seneyle hemen hemen aynı. Yetiştirdiğimiz birinci sınıf elmayı 4 bin liraya satarken sezon sonu dibindeki çürüğü 3 liraya satıyoruz. Siz düşünün artık" dedi.

"BU, PARTİ MESELESİ DEĞİL. MEMNUN OLAN YOK"

Mazot fiyatlarından da dert yanan üretici, "Geçen yıl 3 kilo elma satıyorduk, bir litre mazot alıyorduk. Şimdi ise 6-7 kilo elma satmamız lazım, 1 kilo mazot almak için. 7 kilo elmaya 1 kilo mazot alıyoruz… Bu, parti meselesi değil. Memnun olan yok" diye konuştu.

"BU TOPLUMUN SİZDEN TEK İSTEDİĞİ; GÜBRE, SULAMA, ELEKTRİK…"

Bir başka elma üreticisi ise "Bu toplumun sizden beklediği, tek istediği; gübre, sulama, elektrik… Başka ne olabilir" dedi.

"BİR DE EVİMİZİ GEÇİNDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Elma üreticisi bir kadın da "Sayın vekilim, işçiyle çalışıyoruz biz. Şubat ayında bir başlıyoruz; ilaçlamasıymış, budamasıymış, gübresiymiş, suyuymuş… Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Ertesi seneye kadar (gelirimizi) yetirmemiz gerekiyor. Bu elma maliyetinin dışında bir de evimizi geçindirmemiz gerekiyor yani. Bizim tek gelirimiz elmacılık" diyerek dert yandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ispartalı Elma Üreticisi: 6-7 Kilo Elma Satmamız Lazım, 1 Kilo Mazot Almak İçin. Bu, Parti Meselesi Değil. Memnun Olan Yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ispartalı Elma Üreticisi: 6-7 Kilo Elma Satmamız Lazım, 1 Kilo Mazot Almak İçin. Bu, Parti Meselesi Değil. Memnun Olan Yok - Son Dakika
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