Ispartalı genç, hobi olarak seslendirdiği şarkı için Ukrayna'da klip çekti - Son Dakika

Ispartalı genç, hobi olarak seslendirdiği şarkı için Ukrayna'da klip çekti

Özcan Öztürk: "Müziği hobi olarak yapıyorum, kesinlikle bir iddiam yok"

"Gezmeyi, keşfetmeyi seven bir genç olarak Kiev'in tarihi dokusunu işlemek istedim"

ISPARTA - Isparta'da medya alanında çalışmalar yapan ve bir kafenin yatırım ortağı olan 27 yaşındaki Özcan Öztürk, hobi amaçlı seslendirdiği şarkıya Ukrayna'nın Kiev kentinde klip çekti. Öztürk, klibin yönetmenliğini de kendisi yaptı.

Isparta'da yaşayan Özcan Öztürk, eğitim öğretim hayatını tamamladıktan sonra medya alanında eğitimler aldı. Daha sonra kendisine ait bir prodüksiyon şirketi kuran Öztürk, son olarak bir kafenin yatırım ortağı oldu. Hobi amaçlı müzikle de ilgilenen Öztürk, söz ve müziği Veysel Aygün'e ait olan 'damla damla' parçasını yorumladı. Öztürk, şarkı için Ukrayna'nın Kiev kentine giderek, kendi yönetmenliğinde bir klip çekti.

"Müzik bu hayatta ben de varım diyenlerin yeridir"

Müziğin evrensel bir duygu olduğunu ifade eden Özcan Öztürk, kendisi açısından bu duygunun en iyi şekilde yansıtılmasının önemli olduğunu söyledi. Öztürk, "Bu sebeple müziği doğru kanallarda ve doğru noktalarda kullanmak gerektiğine inanıyorum. Sesimizin iyi ve kötü olmasının bir önemi yok. Sadece anlatmak istediğimiz veya insanların ruh hallerine karşı, bu hayatta ben de varım diyenlerin yeridir müzik" dedi.

"Müzik piyasasında bir iddiam yok"

Müziği hobi amaçlı yaptığını kaydeden Öztürk, müzik piyasasında bir iddiası olmadığını vurguladı. Öztürk, "Her zaman bir sanatçı olmadığıma dair söylemlerim mevcut" dedi.

"Yapı itibariyle hareketli bir gencim"

Klip için Ukrayna'nın Kiev kentini seçtiğini dile getiren Öztürk, yapı itibariyle hareketli bir genç olduğunu, gezmeyi ve keşfetmeyi sevdiğini söyledi. Öztürk, "Ukrayna'nın Kiev şehri tarihi yapısıyla her zaman beni cezbeden bir yer oldu. Ortodoks ve Katolik kiliselerinin aynı yerde bulunması ve kilise mimarisinin üst seviyede yansıtılması Kiev için tarihi açıdan bir kazanım. Ben de yurtdışında klip çekmenin yanı sıra Kiev'in tarihi ve dokusunu işlemek istedim" diye konuştu.