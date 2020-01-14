Ispartalı haltercilerden Türkiye şampiyonluğu - Son Dakika
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Ispartalı haltercilerden Türkiye şampiyonluğu

7 saat önce

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Didim'de gerçekleştirildi.

Ispartalı haltercilerden Türkiye şampiyonluğu, System.String[]

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Didim'de gerçekleştirildi.


Ülke genelindeki 40 ilden 361 sporcunun mücadele ettiği 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası'nda Isparta'yı temsil eden sporculardan Medine Saime Balaman, 59 kiloda Türkiye şampiyonu, Ali Gür ise 60 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Medine Saime Balaman, Ali Gür ile sporcuları yetiştiren antrenörler Gamze Şen ve Ali Avcı'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ISPARTA

Isparta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
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