Ispartalı hentbolcular, yarı finallere yükseldi

Isparta Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kız-erkek hentbol takımları, Karaman'da düzenlenen Çeyrek final müsabakalarında yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Güçlü rakiplerini geride bırakan kız ve erkek hentbol takımları, Türkiye Finallerinde oldukça iddialı.



Isparta ANALİG Hentbol Kız-Erkek takımları, 01-03 Mayıs 2020 tarihinde Eskişehir'de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol yarı final müsabakalarında Türkiye finallerine yükselmek için mücadele edecek. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, hentbol takımlarında yer alan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, finallerde başarılar diledi. - ISPARTA