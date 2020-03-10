Ispartalı Judoculardan 1 gümüş, 1 bronz madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Ispartalı Judoculardan 1 gümüş, 1 bronz madalya - Son Dakika Spor

Ispartalı Judoculardan 1 gümüş, 1 bronz madalya

6 saat önce

Ispartalı Judocular, Burdur'da hafta sonu yapılan Ana Lig Judo Yarı Finallerinde boy gösterdiler.

Ispartalı Judoculardan 1 gümüş, 1 bronz madalya, System.String[]

Ispartalı Judocular, Burdur'da hafta sonu yapılan Ana Lig Judo Yarı Finallerinde boy gösterdiler. Yarı Final müsabakalarında Ispartalı Kübra Erdoğdu 48 kiloda ikinci, İlayda Aydoğmuş 32 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca 55 kiloda Abdullah Sönmez beşinci, 36 kiloda Yaren Değerli beşinci ve 38 kiloda Mehmet Kaan Türk yedinci oldu. - ISPARTA

Burdur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs salgını sırasında cinsel ilişkiye girmek güvenli mi?
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi

Son Dakika Haberleri
20:05 TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
19:34 Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
18:23 Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
18:04 Boluspor Yardımcı Antrenörü Tamer Avcı: "Bize 3 puan gerekiyordu, aldık"
17:58 Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:34:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ispartalı Judoculardan 1 gümüş, 1 bronz madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]