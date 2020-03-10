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Ispartalı Judoculardan 1 gümüş, 1 bronz madalya
6 saat önce
Ispartalı Judocular, Burdur'da hafta sonu yapılan Ana Lig Judo Yarı Finallerinde boy gösterdiler.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
Ispartalı Judocular, Burdur'da hafta sonu yapılan Ana Lig Judo Yarı Finallerinde boy gösterdiler. Yarı Final müsabakalarında Ispartalı Kübra Erdoğdu 48 kiloda ikinci, İlayda Aydoğmuş 32 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca 55 kiloda Abdullah Sönmez beşinci, 36 kiloda Yaren Değerli beşinci ve 38 kiloda Mehmet Kaan Türk yedinci oldu. - ISPARTA
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