Ispartalı kadınların açık havada pilates keyfi

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Jimnastik İl Temsilciliği işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir etkinlik düzenlendi. Yoga ve pilates eğitmeni aynı zamanda Cimnastik İl Temsilcisi Nurten Sağlamer eşliğinde kadınlar müzik eşliğinde Atatürk Stadyumunda pilates ve yoga egzersizleri yaparak, açık havada stres attı. İl Müdürlüğü ve Cimnastik İl Temsilciliği işbirliğinde 8 Mart Kadınlar gününe özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Cimnastik İl Temsilcisi Nurten Sağlamer ise sağlıklı yaşam için sporun önemine değinerek, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hayatın her alanında evde, okulda, iş hayatında, sporda, olimpiyatta, başarıda, kürsüde, şampiyon kadınlarımız. Bugün kadınlarımıza müzik eşliğinde Atatürk Stadyumunda pilates ve yoga egzersizleri yaparak, açık havada stres attılar. İl Müdürümüze ve programımıza eşlik eden kadınlarımıza teşekkür borç biliyorum" dedi. - ISPARTA