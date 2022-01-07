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ISPARTALI KADINLARIN DOKUDUĞU HALILAR, ABD'DE SATILACAK - Son Dakika

ISPARTALI KADINLARIN DOKUDUĞU HALILAR, ABD'DE SATILACAK

07.01.2022 10:36

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde halı dokuma kursuna devam eden kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye gönderilecek.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde halı dokuma kursuna devam eden kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye gönderilecek. Etnik motiflerin yer aldığı halıların satışından elde edilen gelirin bir bölümü, kadınlara verilecek. Siparişi verilen ve dokuması süren halılardan birinin, 27 bin dolara satıldığı kaydedildi.

Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan halı dokuma kursuna, 20 kadın kursiyer katıldı. 20 gün önce başlayan kursa katılan kadınların, dokudukları halının satışından elde edilecek gelirle, aile ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor. Kursa devam eden kadınlar, Batı Anadolu'nnu geleneksel motiflerini özel tasarımla birleştirerek halılara işliyor. Atölyedeki tezgahlarda etnik motifler halılara dokunuyor.

ABD'YE GÖNDERİLECEK

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmenleri eşliğinde 3 ay sürecek kurs sonunda 10 tezgahta seccade, yolluk, ev kullanımı amaçlı halılar tamamlanacak. Ispartalı kadınların dokuduğu halılar, Eğirdir Belediyesi girişimiyle ABD'de özel üretim halıların satışını yapan firmalara satılacak. Firmalardan gelen siparişi yetiştirmeye çalışan kadınların dokuduğu halılardan elde edilen gelirin bir bölümü kursiyerlere kazanç olacak.

DOĞAL YÜNDEN DOKUNAN HALI 27 BİN DOLAR

ABD'ye ihracattan yüksek kazanç sağlamayı hedeflediklerini belirten Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal, Kadınlarımızın dokuduğu halılardan 3,5 metrekare doğal yünden yapılan ve kök boyasıyla boyanan, kimyasal ürün kullanılmayan ev halısı 27 bin dolara satıldı. 3 aylık kurs sonunda 4 seccade, 8 yolluk, 8 halı dokuması tamamlanacak. ABD'de halı satışı yapan firmaların siparişi kapsamında ürünlerimizi ihraç edip, yüksek gelir elde etmeyi hedefliyoruz diye konuştu.

'HER HALININ ALICISI HAZIR'

Dokunan halıların tamamının ihraç edileceğini aktaran Ali Şanal, şunları söyledi

Piyasa değeri çok yüksek olan bu halıların geniş pazarı var. Her halının alıcısı hazır. Dokunan halılar önce tıraşlanıyor daha sonra yıkanıp satışa hazır hale getiriliyor. Halının işlenmesinde kullanılan ipler özenle seçiliyor. Organik yün ipler kök boya ile boyanıyor ve tezgahlarda ilmek ilmek dokunuyor. Kursa gelen hanımlar sabahın erken saatlerinde tezgah başına oturuyor, gün bitimine kadar her motifi halıya özenle aktarıyor. Hanımlarımız oldukça mutlu, huzurlu. Çünkü üretiyorlar, kazanıyorlar ve aile bütçesine katkı veriyorlar.

10 TEZGAHTA 20 KURSİYER

Kursta halı dokuma eğitimi veren usta öğretici Selma Akın, unutulmaya yüz tutmuş halıcılık el sanatını canlandırmaya yönelik kursta 10 tezgahta 20 kursiyerin dokuma yaptığını anlattı. Kursiyerlerin geleneksel Anadolu motifleri, Türkmen motifleri ve el sanatlarını canlandırmaya başladığına değinen Akın, atölyede kirkit sesi duyulmasının sevindirici olduğunu kaydetti. Kursiyerlerden Zehra Karadağ, kursta halı dokumayı öğrendiğini anlattı. Halıların yurt dışına gönderileceğini belirten Karadağ, Maddi kazanç sağlıyoruz. Halı dokuma kültürünü tekrar yaşatmak sonra da gelecek nesillere aktarmak gurur verici dedi.

'KOŞA KOŞA HALI DOKUMAYA GELİYORUZ'

Halı dokumayı çocukluğunda öğrenip uzun yıllar yaptığından bahseden Emine Doğan ise şöyle konuştu

Anne mesleği olarak çocukluğumda halı dokudum. Düğünümüzü, halı dokumadan elde ettiğimiz gelirle yaptık. Halı dokumacılığı bitme aşamasına gelince kendimize iş bulamadık. Ev geçindirmek için soğuk hava depolarına çalışmaya gittik. Kurs açıldı, bize bu imkan tanındı. Koşa koşa halı dokumaya geliyoruz. Evimize ekmek parası götüreceğiz. Bilmediğimiz şeyleri hocalarımızdan öğreniyoruz. Halılarımız ihraç edilecek. Çok mutluyuz. Burada, arkadaş, kardeş gibi olduk.

AİLE EKONOMİSİNE KATKI

Kursiyer Şerife Erdoğan ise ev hanımlarının üretime katılıp, kazanç elde etmelerinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Çocukluğunda öğrendiği halı dokumayı yıllar sonra yeniden yaptığını anlatan Hatice Nalça ise dokumacılığın yeniden canlanması için yapılan çalışmalara çok sevindiğini anlattı.

ISPARTALI KADINLARIN DOKUDUĞU HALILAR, ABD'DE SATILACAK
ISPARTALI KADINLARIN DOKUDUĞU HALILAR, ABD'DE SATILACAK
ISPARTALI KADINLARIN DOKUDUĞU HALILAR, ABD'DE SATILACAK

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Halk Eğitimi Merkezi, Batı Anadolu, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ISPARTALI KADINLARIN DOKUDUĞU HALILAR, ABD'DE SATILACAK - Son Dakika


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