Ispartalı karateciler final vizesini aldılar

Türkiye Okul Sporları Karate Gençler Grup Yarışmalarında Isparta ekibinden 7 sporcu madalya aldı.



Türkiye Okul Sporları Karate Gençler Grup Yarışmaları 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirildi. 11 sporcuyla mücadele eden Isparta ekibinden 7 sporcu madalya aldı. Derece alan karateciler şu şekilde sıralandı:



1. Tuğçe Zengin genç kızlar B 56 kg altı.



2. Osman Uyanık genç bay B 74 kg altın



3 Kadir Yıldırım genç bay B 50 kg bronz



4 Mertcan Özdemir genç bay A 66 kg gümüş



5. Yaşar Umut Çevik genç bay A +82 kg gümüş



6. Emirhan Uzunurgancı genç A 50 kg bronz



7. Emre Danacı genç bay A 62 kg bronz. - ISPARTA