Ispartalı Karateciler, Karate 34 Süper Ligi'nden 10 madalya ile döndü

Karate Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği faaliyet programı içerisinde yer alan Karate 34 Süper Ligi 2019-2020 'Temiz Çevre Hareketi' sezonu İstanbul Bağcılar Olimpik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Karate 34 Süper Ligi Yarışmalarına 82 kulüpten bin 47 sporcu katıldı. İstanbul il temsilciliği tarafından organize edilen yarışmalar ilk gün Minik-Yıldızlar kategorisiyle başladı. Yarışmaların ikinci günü ise Ümit-Genç ve U21 müsabakalarıyla devam etti.



Müsabakalarda Isparta'yı Karakaş Spor Kulübü sporcuları temsil eederken, sporcular tarafından elde edilen dereceler takdir topladı.



Diğer yandan, Karate Isparta İl Temsilcisi Kadir Karakaş, yarışmalarla ilgili şu değerlendirmede bulundu; "Lig yarışmalarında genel klasman sıralaması hesaplamalarında uluslararası kurallar geçerlidir. Önce altın sayısının eşitlik durumunda gümüş ve bronz madalyalar hesaplanmaktadır. 10 final yapan Karakaş Spor Kulübü'nü temsilen katılan sporcularımız 3 altın, 6 gümüş ve bir bronz madalyayla 82 kulüp arasından 8. olmuştur. Katılan tüm sporcularımıza emekleri, velilerimize de destekleri için teşekkür ederiz". - ISPARTA