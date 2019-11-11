Ispartalı kızlar, 10 Kasım Atatürk Koşusu'nda takım halinde Türkiye 3.'sü oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu Ankara İl Atletizm Temsilciliği'nin düzenlendiği ulusal çaptaki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Koşusu'nda çok sayıda sporcu boy gösterdi.



Her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümünde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları, bu yıl yoğun bir katılımla yapıldı.



Ankara Eryaman'daki kros parkurunda gerçekleştirilen yarışmalara çok sayıda ilden 777 atlet katıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan müsabakalarda atletler kıran kırana yarışarak ter döktüler.



Isparta takımı ise Küçük Kızlarda Türkiye üçüncüsü oldu.



Belinay Akbaş, Ece Ceylin Çetin, Serra Yılmaz ve Sultan Erdal'dan oluşan Isparta karması Türkiye derecesine imza attı. Ferdi tasnifte ise Belinay Akbaş, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.



Yıldız Kızlarda 2000 metrede Ceyda Melek Pınar ikinci olarak gümüş madalya kazandı.



Atletizm İl Temsilcisi Sibel Yılmaz, Antrenörler Tuncay Kayacan, Lütfü Yılmaz, Bilge Öztürk ve Serdar Demirci'nin öğrencileri, elde ettikleri derecelerle kentin gururu oldular. - ISPARTA