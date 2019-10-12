Ispartalı Mehter Başı'ndan flaş çıkış:

Isparta Erenler ve UYUMDER Mehteran Takımı kurucusu Yaşar Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, devlet büyüklerinden izin isteyerek, kahraman Türk Ordusu'na destek, coşku ve heyecan vermek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na katılmak istedi. Erbil paylaşımında, "Devlet büyüklerimizin dikkatine: Erenler ve UYUMDER Mehteran Takımı olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda banttan-kasetten değil, canlı olarak kahraman ordumuza heyecan ve coşku vermek için izninizi talep ediyoruz" dedi.



Isparta Erenler ve UYUMDER Mehteran Takımı Kurucusu Yaşar Erbil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında hoparlörden çalan mehter marşlarını canlı konserlerle gerçekleştirmek için devlet büyüklerinden izin talep etti.



Daha önce Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için de aynı talepte bulunan Erenler ve UYUMDER Mehteran Takımı Kurucusu Yaşar Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet büyüklerimizin dikkatine: Zeytin Dalı Harekatı'nda da yazdık, söyledik. Şimdi de söylüyoruz ve yazıyorum; Erenler ve UYUMDER Mehteran Takımı olarak Barış Pınarı Harekatı'nda banttan - kasetten değil, canlı olarak kahraman ordumuza heyecan ve coşku vermek için izninizi talep ediyoruz. Ey Şanlı Ordu Ey Şanlı Asker, Türkler Geliyor, Genç Osman, Eski Ordu, Plevne, Osmanlıyız biz, Tanrı Dağı, Fetih ve Fatih Marşı, Sancak Marşı, Hücum Marşı ve 80 tane Marşla daha ordumuzun hizmetindeyiz inşallah" ifadelerini kullandı. - ISPARTA