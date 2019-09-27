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Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

12 dakika önce

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildiISPARTA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit...

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

ISPARTA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan uzman onbaşı Muhammet Ceylan, memleketinde toprağa verildi.

Evinin önüne Türk bayrağı asılan şehit Muhammet Ceylan'ın cenazesi saat 10.15'te ilçe stadına geldi. Statta oğlunun cenazesini gören şehidin babası Metin Ceylan fenalık geçirdi. Baba Ceylan'a sağlık görevlileri müdahale etti.

Şehidin cenaze tören Şarkikarağaç'ın Salur Köyü'nde Cuma namazını müteakip gerçekleştirildi. Cenazeye Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, milletvekilleri, Isparta Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ile şehit yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidimizin babası Metin Ceylan, annesi, kardeşleri ve ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze töreninin ardından şehit uzman onbaşı Muhammet Ceylan köy mezarlığına defnedildi.

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Irak, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:26 Kaynak: İHA
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