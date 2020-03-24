Ispartalı sporculara korona engeli yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Ispartalı sporculara korona engeli yok - Son Dakika Spor

Ispartalı sporculara korona engeli yok

6 saat önce

Ülkenin dört bir yanında yapılan "evde kal" çağrısına Ispartalı sporcular da katıldı.

Ispartalı sporculara korona engeli yok, System.String[]

Ülkenin dört bir yanında yapılan "evde kal" çağrısına Ispartalı sporcular da katıldı. Evde kalarak hem kendilerinin hem de çevredeki insanların sağlığını düşünen sporcular, herkesi evde hareketsiz kalmamaya davet etti.


Antrenmana gidemeyen sporcular "Evde Kal, Hareketsiz Kalma, Spor Eve Sığar" sloganıyla evde kalmanın hareketsiz kalınmasına engel olmadığını söyleyerek, evde antrenman yaptı ve video çekti. Çektikleri video ve fotoğrafları antrenörleriyle paylaşan sporcular, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma Spor Eve Sığar" sloganıyla tüm vatandaşların evde kalmaları ama hareketsiz kalmamaları gerektiğini söylediler.


Antrenörlerinin verdiği programları evde uygulamaya çalışan masa tenisçiler, güreşçiler, halterciler, bisikletçiler, jimnastikçiler ve bireysel dallarla uğraşan sporcular, güller diyarından dünyaya mesaj veriyorlar.


Elde ettiği derecelerle Isparta'nın gururu olan ve halterde Türkiye rekorları ve şampiyonlukları bulunan milli halterci Fatma Gül Çevik de evlerine kurduğu halter barlarıyla tempoyu düşürmüyor. Çevik, Türkiye, Avrupa ve uluslararası yarışmalarda boy göstermek için çok çalıştığını söyledi.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, korona salgını sonrasında antrenörlerinin öğrencilerine program verdiğini belirterek, "'Evde Kal, Hareketsiz Kalma Spor Eve Sığar' sloganıyla sporcularımız antrenörlerimizin kontrolünde sporlarını yapıyorlar" dedi. - ISPARTA

Türkiye, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:23 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle toplam 26 Türk hayatını kaybetti Korona virüsün yol açtığı koku ve tat kaybı kalıcı olabilir
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor         
10:38
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:56:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ispartalı sporculara korona engeli yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]