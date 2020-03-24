- Ispartalı sporculara korona engeli yok

Sporcular evde çalışırken çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı

ISPARTA - Ülkenin dört bir yanında yapılan "evde kal" çağrısına Ispartalı sporcular da katıldı. Evde kalarak hem kendilerinin hem de çevredeki insanların sağlığını düşünen sporcular, herkesi evde hareketsiz kalmamaya davet etti.

Antrenmana gidemeyen sporcular "Evde Kal, Hareketsiz Kalma, Spor Eve Sığar" sloganıyla evde kalmanın hareketsiz kalınmasına engel olmadığını söyleyerek, evde antrenman yaptı ve video çekti. Çektikleri video ve fotoğrafları antrenörleriyle paylaşan sporcular, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma Spor Eve Sığar" sloganıyla tüm vatandaşların evde kalmaları ama hareketsiz kalmamaları gerektiğini söylediler.

Antrenörlerinin verdiği programları evde uygulamaya çalışan masa tenisçiler, güreşçiler, halterciler, bisikletçiler, jimnastikçiler ve bireysel dallarla uğraşan sporcular, güller diyarından dünyaya mesaj veriyorlar.

Elde ettiği derecelerle Isparta'nın gururu olan ve halterde Türkiye rekorları ve şampiyonlukları bulunan milli halterci Fatma Gül Çevik de evlerine kurduğu halter barlarıyla tempoyu düşürmüyor. Çevik, Türkiye, Avrupa ve uluslararası yarışmalarda boy göstermek için çok çalıştığını söyledi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, korona salgını sonrasında antrenörlerinin öğrencilerine program verdiğini belirterek, "'Evde Kal, Hareketsiz Kalma Spor Eve Sığar' sloganıyla sporcularımız antrenörlerimizin kontrolünde sporlarını yapıyorlar" dedi.