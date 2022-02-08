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Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı - Son Dakika

Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı

08.02.2022 14:59
Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı

Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal; Türkiye tarihinin en büyük elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'da vatandaşın zararı nasıl karşılanabileceğini, elektrik kesintisi nedeniyle ısınamayan, hasta olan, dolabındaki gıda ürününü atmak zorunda kalan ve elektronik araçları bozulan vatandaşın zararının nasıl giderilebileceğini anlattı.

Halk TV'ye konuşan Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal; "Elektrik kesintilerinde ve ani elektrik gel gitlerinde yaşanan voltaj iniş çıkışlarından dolayı tüketicilerin evlerindeki elektronik cihazlar arızalanıyor. Bu durum ile karşılaşan tüketiciler kuruma müracaat ederek zararın karşılanmasını isteyebilir" dedi.

Koçal Isparta'da yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olan vatandaşlara şu önerileri yaptı:

"Elektrikli araçlardaki arızanın kesintilerden kaynaklı olup olmadığını servisler tespit edebiliyor. Vatandaş servis raporları ile elektrik dağıtım şirketlerine gidebilirler. Elektrik kesintisinde elektronik araçlarında arıza olanlar bu araçlarının bakımı, onarımı ve ya zararın karşılanmasını isteyebilirler."

ÜÇ AŞAMALI BİR YOL İZLENMELİ

Koçal; tüketicinin talebinin reddedilmesi durumunda Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapabileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüketicinin 3 adımı iyi izlemesi gerekiyor. Önce servise arıza tespiti yaptıracaklar, sonra firmaya başvuracaklar ve en sonunda da firmadan ret alırlarsa Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuracaklar.

Vatandaşların evlerindeki derin dondurucularda ya da buzdolaplarındaki malzemelerinde bir bozulma olmuşsa bunların resimlerini çekmeleri ve tutanak altına almaları gerekir. Tutanak altına alırken bozulan ürünlerinin miktarlarını ve yaklaşık değerlerini yazsınlar. Ayrıca kendi hazırladıkları bu tutanaklara tanıkların bilgilerini de eklesinler. Komşularından birisini tanık gösterebilirler.

Bu tutanak ve resimlerle elektrik firmalarından bu zararlarında karşılanmasını talep edebilirler. Büyük bir ihtimalle bu talep reddedilir. Reddi alan vatandaş doğrudan Tüketici Hakem Heyetine giderek zararlarını karşılayabilirler."

MANEVİ TAZMİNAT DA İSTENEBİLİR

Aziz Koçal, uzun süren elektrik kesintisinden dolayı oluşacak sağlık sorunlarına yönelik olarak başvuru yapılabileceğini belirterek "Uzun süre elektriksiz kalınması durumunda manevi açıdan da zararlar oluşmuştur. Bu durumda da vatandaşın Tüketici Mahkemelerine gitmesi gerekir. Dava açan vatandaş durumunu kanıtlarsa mutlaka tazminat alır" diye konuştu.

"ESNAF BÜTÜN ZARARINI TALEP EDEBİLİR"

Koçal esnafa da şu önerilerde bulundu:

"Esnafın durumu da daha farklı. Kaç gün çalışamadı. Gelirinden oldu. İşçi çalıştırıyorsa onun maaşını sigortasını ödeyecek. Esnafsa iş yerindeki dolapları çalışmadığı için malzemeleri bozulmuş olabilir. Ve ya iş yerindeki iş makineleri elektriklerin gidip gelmesinden dolayı arızalanmış olabilir. Tüm bunların tespit edilip önce elektrik firmasından tazminini istemeleri gerekir. Bilir kişi raporları ve mahkeme sonrası tüm bunlar karşılanabillir. Mahkemeler bilir kişi raporları ile hareket ediyor. Isparta'da tüm bunlar vatandaşlar tarafından yapılmalı. Tüm yollar denenmeli. Elektrik Dağıtım şirketleri 4 mevsime ve tüm olası doğal afetlere göre önlemler almakla yükümlüdür. Bı şirketler tüketiciye güvenli enerjiyi vermekle sorumludur. Dolayısı ile dünyada bir çok ülkede bu tür olaylarda tüketicilerin zararları karşılanıyor ve tazminat ödeniyor."

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Son Dakika Güncel Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı - Son Dakika


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