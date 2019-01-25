İspendere İçmeleri'nde İnceleme

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Rektör Ahmet Kızılay ile İspendere İçmeleri'nde hizmete sunulacak olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Rektör Ahmet Kızılay ile İspendere İçmeleri'nde hizmete sunulacak olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde incelemelerde bulundu.



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ile İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İspendere İçmeleri'nde incelemelerde bulundu. Burada yapılan açıklamada, İspendere İçmeleri'nde hizmete sunulacak olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nin Türkiye'de örnek bir merkez olacağına dikkat çekildi.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İspendere'nin sadece Malatya ve bölge için değil, ülke için de önemli bir yatırım ve merkez olacağını belirterek, "Burası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi olarak kullanılacak merkez. Burada geçmişte yaptığımız üniversitemiz ile protokol çerçevesi içerisinde üniversitemizin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitelerine cevap verecek bir fiziki yapı içerisinde planlandı ve o plan çerçevesi içerisinde artık binanın son rötuşları ve temizliği yapılıyor" dedi.



Beş yıldızlı bir sosyal tedavi merkezinin hayata geçirileceğini kaydeden Gürkan, "Diğer taraftan 150 dönümlük yerde de piknik alanları, içme suları, yüzme havuzları ve yürüyüş alanları olacak. Buradaki çalışmalarımızı Kültür Bakanlığımız ile birlikte yürütmekteyiz. Üniversitemiz, belediyemiz ve DAP'da bu çalışmaların paydaşı konumunda. İnşallah buranın açılması durumunda öyle tahmin ediyorum ki, Türkiye'de ilk defa bir Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nin ve tedavi merkezinin olması, Malatya, Battalgazi ve bölge ölçeğinde de değil, Türkiye ölçeğinde ve Türkiye'ye bir katma değer katacağına inanmaktayım" şeklinde konuştu.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, İspendere İçmeleri'nin Türkiye'de örnek bir merkez olacağını dile getirerek, "Burada Türkiye'ye örnek bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavi hizmeti vereceğimizi söyleyebilirim. Bu konuda Turgut Özal Tıp Merkezimizde 1,5 yıldır geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi açıldı ve faaliyet görüyor. Halihazırda hacamat tedavisi, sülük tedavisi, ozon tedavisi, akupunktur tedavisi, hipnoterapi ve fitoterapi hizmeti veriyoruz. Hastalarımıza tedavi veriyoruz. Ayrıca bu alanlarda da eğitim veriyoruz ve sertifika veriyoruz. Malatya'da ve bölgede çok sayıda doktorlarımızda bizim kurslarımıza katılarak eğitim aldı. Şimdi bu güzel tesiste Türkiye'ye örnek, yine geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavisi hizmeti vereceğiz. Burada Battalgazi Belediyemiz, bu geniş büyük tabiat harikası alanda ve içmelerinde baharda hizmete açacak ve bizde hemen arkasından tedaviye burada başlayacağız" şeklinde konuştu.



AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'de, Başkan Gürkan'ın her alanda yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Ben öncelikle bir teşekkür ile başlayayım. Gerçekten AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Battalgazi Belediye Başkanımız ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kaynak israf eden değil, kaynak üreten bir belediyecilik anlayışı ile gerçekten Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren, hem turizm amaçlı, hem de tedavi amaçlı böyle bir tesisin kazandırılması noktasında başarılı çalışmalar ortaya koyarak, Türkiye ölçeğinde kısa süre denilecek bir süre içerisinde faaliyete geçirecek hale getiren başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Yine üniversitemize, Rektörümüze ve hocalarımıza da güzel işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bittiğinde de İnönü Üniversitesi'nin önderliğinde, sağlık noktasında, geleneksel tıp noktasında hizmet vermeleri ve bu hizmetin sadece Malatya'ya değil, bölge ve Türkiye'ye verilmesi konusunda önemli bir yatırım" ifadelerine yer verdi.



Yapılacak yatırımın sadece turizm ve dinlenme amaçlı olmadığını kaydeden Tüfenkci, "Bu topyekün esasında bu bölgenin kalkınmasına katkı verecek ve Malatya'nın farklı bir alanda gelişmesinin temellerini atacak tesis olarak görüyorum. Beni bu anlamda heyecanlandırıyor. Malatyalıları da bu anlamda heyecanlandıracağına inanıyorum. Esasında bittiği zaman, önümüzdeki yaz veya ondan sonra ağaçları ile, yeşillikleri ile bütünleşen, çevre düzenlemeleri ile bütünleşen bu tesis, Malatya'mıza uzun yıllar hizmet edecek. Bunun içinde tekrar Başkanımıza teşekkür ediyoruz. ve Büyükşehir'e inşallah 31 Mart seçimlerinde milletimizin yüksek teveccühleri ile ciddi anlamda bir oy ile işbaşına getirdiğimizde, Malatya'nın farklı noktalarında, farklı girişimleri ile de Malatya'mızın farklılaşma, değişme, dönüşme noktasında önemli bir ivme kazanacağına inanıyorum. 31 Mart seçimlerinin bu anlamıyla Malatya'mız için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü işbaşına getireceğimiz arkadaşlarımızın özellikle Malatya'mızın ekonomisine ve gelişmesine bu anlamıyla katkı sunmaları önemli. Bugün gezdiğimiz tesislerin bu noktada Selahattin Başkanın ufkunu göstermesi bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - MALATYA

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