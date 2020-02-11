İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ilçede sanayi esnafıyla buluştu - Son Dakika
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İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ilçede sanayi esnafıyla buluştu

6 saat önce

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ilçede sanayi esnafı ile istişare toplantısı yaptı.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ilçede sanayi esnafıyla buluştu, System.String[]

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ilçede sanayi esnafı ile istişare toplantısı yaptı.

İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Tansel Demirok, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süphan Şahin Feyizoğlu ve ilçedeki sanayi esnafı katıldı.

Esnafının sorunlarını dile getirdiği toplantıda, İspir Belediyesince inşa edilen sanayi dükkanlarına taşınılması konusunda esnafın görüşleri değerlendirildi.

Toplantıda, sanayi alanının bir an önce kullanılır hale getirilmesi, işlevliğinin artırılması, ilçeye ekonomik katkı sağlaması ve potansiyelinin artırılmasına yönelik Sanayi Birliği kurulması kararı alındı.

Coşkun, toplantıdaki konuşmasında, taşınma konusunda toplantıdan çıkacak sonuca göre hareket edileceğini söyledi.

Sanayi dükkanlarına taşınılması konusunda belediye olarak belirleyici taraf olmayacaklarını aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Sanayi alanını cazibe merkezi haline birlikte getireceğiz. Bu şehir bizim. Orada bir yatırım var ve o yatırım da bizim. Bu yatırımı esnafımızın hizmetine nasıl sunarız, cazibe merkezi haline nasıl getiririz, sizin bu konuyla ilgili beklentiniz nedir, birlikte ne yapabiliriz, bir ortak akıl ortaya koyup bu ortak aklı üretime ve kazanca dönüştürmek amaçlı nasıl bir enerji oluşturabiliriz. Biz bunun mücadelesi içerisinde olacağız."

Fazilet Dağcı Çığlık, Ahmet Coşkun, İspir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:48 Kaynak: AA
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