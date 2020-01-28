İspir Belediye Başkanı Coşkun'un çağrısı yardım oldu aktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspir Belediye Başkanı Coşkun'un çağrısı yardım oldu aktı - Son Dakika

İspir Belediye Başkanı Coşkun'un çağrısı yardım oldu aktı

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem neticesinde mağdur olan vatandaşlar için İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un çağrısı ile İspir halkı büyük bir duyarlılık örneği gösterdi.

İspir Belediye Başkanı Coşkun'un çağrısı yardım oldu aktı, System.String[]

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem neticesinde mağdur olan vatandaşlar için İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un çağrısı ile İspir halkı büyük bir duyarlılık örneği gösterdi.


Sosyal medya ve sesli anons sistemi ile halka duyuru yapılması ile depremzedelere ulaştırmak üzere İspir Belediyesi tarafından yardım toplama merkezi oluşturularak vatandaşlar tarafından getirilen yardımlar toplandı.


Belediye Başkanı Coşkun, yaptığı konuşmada İspirli hemşehrilerinin bu duyarlılığı karşısında büyük onur duyduğunu ifadelendirip teşekkür etti ve hemşehrilerinin bu emanetlerini dualarını ve selamlarını deprem bölgesine ileteceklerini söyledi.


İspir'in bu organizasyonunun adeta bir seferberlik haline dönüşerek, kurumlarıyla, esnaflarıyla, memur ve emeklileriyle tek vücut olduğunu ifade eden Coşkun, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Böylesi acıların yaşanmaması tek temennimiz ve duamızdır." dedi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
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