Son Dakika › Güncel › İspir Belediyesi çalışanlarına Kovid-19'a karşı bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
İspir Belediyesi çalışanlarına Kovid-19'a karşı bilgilendirme toplantısı
6 saat önce
İspir Belediyesinde çalışanlara yönelik yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:52 Kaynak: AA
İspir Belediyesinde çalışanlara yönelik yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Belediye binasında düzenlenen toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Tansel Demirok ve Hüseyin Sertkaya koronavirüse karşı tedbir alma yöntemlerini anlattı.
Toplantı sonrası personele kolonya ve ıslak mendil dağıtıldı.
Son Dakika Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi