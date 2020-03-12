İspir Belediyesi çalışanlarına Kovid-19'a karşı bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspir Belediyesi çalışanlarına Kovid-19'a karşı bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

İspir Belediyesi çalışanlarına Kovid-19'a karşı bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

İspir Belediyesinde çalışanlara yönelik yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İspir Belediyesi çalışanlarına Kovid-19'a karşı bilgilendirme toplantısı, System.String[]

İspir Belediyesinde çalışanlara yönelik yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Belediye binasında düzenlenen toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Tansel Demirok ve Hüseyin Sertkaya koronavirüse karşı tedbir alma yöntemlerini anlattı.

Toplantı sonrası personele kolonya ve ıslak mendil dağıtıldı.

İspir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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