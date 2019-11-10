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İspir'de 10 Kasım etkinlikleri

7 saat önce

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81. yıl dönümünde Hükümet Konağı önünde çelenk sunum düzenlendi.

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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81. yıl dönümünde Hükümet Konağı önünde çelenk sunum düzenlendi.


İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Belediye Konferans Salonu'nda Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81'inci yıl dönümü düzenlenen törenle anıldı. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Hükümet, İspir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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