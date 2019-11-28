İspir'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül oldu
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İspir'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül olduERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesinde çıkan yangında 3 ev 6 ahır yanarak kül oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
İspir'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül oldu
ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesinde çıkan yangında 3 ev 6 ahır yanarak kül oldu. Can kaybının yaşanmadığı yangında tonlarca ot ve saman kullanılamaz hale geldi.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İspir ve Pazaryolu'ndan gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 6 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınabildi.
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