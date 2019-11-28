Son Dakika Haberleri: İspir'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül oldu
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İspir'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül oldu

6 saat önce

İspir'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül olduERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesinde çıkan yangında 3 ev 6 ahır yanarak kül oldu.

İspir'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül oldu

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesinde çıkan yangında 3 ev 6 ahır yanarak kül oldu. Can kaybının yaşanmadığı yangında tonlarca ot ve saman kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İspir ve Pazaryolu'ndan gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 6 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınabildi.

İspir'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül oldu

Erzurum, İspir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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