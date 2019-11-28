İspir'de 3 ev ve 6 ahır yandı

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesi'nde çıkan yangında 3 ev ve 6 ahır kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Zeyrek Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangından 3 ev ve 6 ahır etkilendi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile İspir ve Pazaryolu'ndan gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonunda yangın kontrol altına alınabildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında tonlarca ot ve saman kül oldu.

(İHA)