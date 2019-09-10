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İspir'de aşure günü etkinliği

1 saat önce

Erzurum'un İspir ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

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Erzurum'un İspir ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Hanımeli Sosyal ve Ortak Yaşam Derneğince İspir Belediyesi halk pazarında gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, davetliler ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Coşkun, yaptığı açıklamada, dernek yetkililerine teşekkür ederek etkinliğinin sosyal dayanışmaya önemli katkısı olduğunu belirtti.

Erzurum, İspir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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