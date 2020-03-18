İspir'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İspir Kaymakamlığı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.



Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından anma etkinliklerinin iptal edilmesi dolayısıyla, Hükümet Konağı önünde, ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törenin sonunda İspir Askerlik Şubesi personeli Personel Astsubay Rıfat Moran tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Moran, Çanakkale Zaferi'nin Türk savaş tarihine altın harflerle yazıldığını ifaden eden konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Çanakkale Zaferi Dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk ulusunun belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş Savaşı'mızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk ulusunun, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedekarlığının doruk noktasına ulaştığı bir prestij ve azmin mücadelesi olmuştur."



Törene, İlçe Kaymakamı Faruk Erdem, İspir Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Asteğmen Saffet Eltaş, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Aktan, kurum amirleri ve siyasi parti başkanları katıldı. - ERZURUM