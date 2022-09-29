İlçedeki 25 Şubat İlkokulu önünde gerçekleştirilen uygulamaya, Kaymakam Murat Acar, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun , İlçe milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın , Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Engin Bodur, Emniyet Amiri Vekili Komiser Hasan Koca , Müftü Mahmut Celebi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Dilber, Tarım ve Orman Müdür Vekili Ebru Ulusoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İspir'de 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı - Son Dakika

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