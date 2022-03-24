İspir'de ilkokul öğrencilerine "Orman Haftası" kapsamında seminer verildi - Son Dakika
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İspir'de ilkokul öğrencilerine "Orman Haftası" kapsamında seminer verildi

24.03.2022 17:37
İspir'de ilkokul öğrencilerine "Orman Haftası" kapsamında seminer verildi

İspir'de ilkokul öğrencilerine yönelik "Orman Haftası" kapsamında seminer verildi.

İspir'de ilkokul öğrencilerine yönelik "Orman Haftası" kapsamında seminer verildi.

İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, İspir Orman İşletme Şefi Bayram Yasin Dübüş, ilkokul öğrencilerine Orman Haftası ile ilgili sunum yaptı.

Orman yangınlarına karşı duyarlı olma, farkındalık oluşturma, bilinçlendirme ve fidan dikme konularında bilgilendirilen öğrencilere, program sonrası videolar izletildi ve kalem dağıtıldı.

Seminere, orman muhafaza memurları, okul müdür ve yardımcıları ile öğrenciler katıldı.

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Fazilet Dağcı Çığlık, orman haftası, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspir'de ilkokul öğrencilerine 'Orman Haftası' kapsamında seminer verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspir'de ilkokul öğrencilerine "Orman Haftası" kapsamında seminer verildi - Son Dakika
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