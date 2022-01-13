İspir'de kamu personeline koruyucu aile hizmetleri eğitimi verildi - Son Dakika

Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı'na bağlı İspir Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından kamu personeline, koruyucu aile hizmetleri ve evlat edinme konularında eğitim verildi.

İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, koruma ve bakım altındaki çocukların, koruyucu aile hizmetlerinden faydalanarak daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yetiştirilmesinin önemi anlatıldı.

İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü İlhan Bektaş, koruyucu aile hizmetlerinin öneminden bahsederek, "Çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bu konuda gayret sarf ediyoruz." dedi.