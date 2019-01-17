Son Dakika Haberleri: İspir'de Karla Mücadele Çalışması

İspir'de Karla Mücadele Çalışması

1 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri İspir ilçesinde karla mücadele çalışması yaptılar.

İspir'de Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri İspir ilçesinde karla mücadele çalışması yaptılar.

Kar kalınlığının 20 santimetreye yükseldiği ilçe merkezinde karla mücadele ekiplerince buzlanan yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirildi. İş makinaları ile cadde ve sokaklarda biriken kar yığınları ilçe merkezi dışına taşındı. Vatandaşlar çalışma yapan ekiplere teşekkür ettiler. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:15 Kaynak: İHA

Kar, Erzurum, İspir, Güncel
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