İspir'de Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi
16 dakika önce
Erzurum'un İspir ilçesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:23 Kaynak: AA
'un İspir
ilçesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık
Konferans Salonu'nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şubesi personellerince verilen eğitime çok sayıda öğrenci katıldı.
Eğitimde polislerce trafik işaretleri ve işaretçilerine uyulması, emniyet kemeri kullanımının sağladığı faydalar konusunda sunum yapıldı.
Öğrencilere eğitim programının son bölümünde kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.
Son dakika! BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi
Genç kız parkta dehşeti yaşadı! Erkek arkadaşı böyle sakinleştirdi
Ekrem İmamoğlu "24 Haziran'da makam araçlarını göstereceğim" demişti! İstifa kararı geldi
İDO, Tekirdağ'dan Marmara Adası ve Avşa Adası'na seferler başlatıyor