Son Dakika Haberleri: İspir'de Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi
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İspir'de Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi

16 dakika önce

Erzurum'un İspir ilçesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İspir'de Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi, System.String[]
Erzurum'un İspir ilçesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi personellerince verilen eğitime çok sayıda öğrenci katıldı.
Eğitimde polislerce trafik işaretleri ve işaretçilerine uyulması, emniyet kemeri kullanımının sağladığı faydalar konusunda sunum yapıldı.
Öğrencilere eğitim programının son bölümünde kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:23 Kaynak: AA
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