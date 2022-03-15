İspir'de muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika
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İspir'de muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi

15.03.2022 15:37
İspir'de muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi

İspir ilçesindeki muhtarlara "Dünya Sosyal Hizmet Günü" dolayısıyla eğitim semineri verildi.

İspir ilçesindeki muhtarlara "Dünya Sosyal Hizmet Günü" dolayısıyla eğitim semineri verildi.

İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan İspir Sosyal Hizmetler Müdürü İlhan Bektaş, "Dünya Sosyal Hizmet Günü" dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bektaş, muhtarların mahalle sakinleri ile yakından ilgilenmelerini ve sosyal durumları ile ilgili bilgi aktarımı yapmaları gerektiğini belirterek, "Sosyal Hizmet çalışanları olarak kimseyi geride bırakmamak üzere çıktığımız bu yolda mesleki bilgi, beceri ve değer temelimizi kullanarak sosyal sorunlarla mücadeleye devam edeceğiz. İnsan onurunun korunması ve yüceltilmesi noktasında da insan haklarını savunacağız." dedi.

Konuşmaların ardından sosyal hizmet uzmanı Aynur Tokuş ile Aslı Gün, koruyucu aile, evlat edinme, çocuk hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri, şehit ve gazi hizmetleri, aile ve toplum hizmetleri konuları ile Alo 183 konularında sunum yaptı.

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Fazilet Dağcı Çığlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspir'de muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika


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