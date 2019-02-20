İspir'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
1 saat önce
İspir İlçe Jandarma Komutanlığınca 25 Şubat İlköğretim Okulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İspir İlçe Jandarma Komutanlığınca 25 Şubat İlköğretim Okulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Köprüköy Jandarma Komutanlığı trafik timinden astsubay kıdemli başçavuş Ethem Kılıç ve astsubay kıdemli üstçavuş Mehtap Demirci tarafından öğrencilere trafik konusunda sunum yapıldı.
Eğitimde öğrenciler, trafiğin genel kuralları, trafik kazalarının sebepleri, trafikte yol verme kültürü, emniyet kemerinin doğru kullanımı, karşıdan karşıya güvenli geçme konularında bilgilendirildi.
Ayrıca öğrencilere, trafik kurallarına uymaması halinde ailelerine uyarıda bulunmaları tavsiyesinde bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:40 Kaynak: AA
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