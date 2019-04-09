Son Dakika Haberleri: İspir'de Robotik Kodlama Sınıfı Açıldı

İspir'de Robotik Kodlama Sınıfı Açıldı

1 saat önce

Erzurum'un İspir ilçesinde robotik kodlama sınıfı açıldı.

İspir'de Robotik Kodlama Sınıfı Açıldı, System.String[]
Erzurum'un İspir ilçesinde robotik kodlama sınıfı açıldı.

İspir İmam Hatip Lisesinde açılan ve ilçedeki tüm öğrencilerin faydalanacağı robotik kodlama sınıfının açılışına, İspir Kaymakamı Faruk Erdem, İspir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yıldırım, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, dernek başkanları ve iş adamları katıldı.

Kaymakam Erdem, açılışta yaptığı konuşmada, hayırseverlerin desteğiyle kurulan robotik kodlama sınıfına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Erdem, sınıftan ilçedeki tüm öğrencilerin faydalanabileceğini belirtti.

Kurdele kesimi sonrası Erdem ve beraberindekiler bilgisayar öğretmeni Serdar Gültekin'den sınıfta yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:00 Kaynak: AA

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