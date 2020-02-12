İspir'de 'Sanayi Birliği' için kararlı adım - Son Dakika
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İspir'de 'Sanayi Birliği' için kararlı adım

6 saat önce

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, sanayi esnafı ile gerçekleştirdiği istişare toplantısında sorunları değerlendirdi.

İspir'de 'Sanayi Birliği' için kararlı adım, System.String[]

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, sanayi esnafı ile gerçekleştirdiği istişare toplantısında sorunları değerlendirdi.


İspir'de faaliyet gösteren sanayi esnafının sorunlarını değerlendirmek üzere İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Toplantı Salonu'nda istişare toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Tansel Demirok, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süphan Şahin Feyizoğlu ve ilçedeki sanayi esnafı katıldı.


İspir Belediyesi tarafından inşa edilen sanayi dükkanlarına taşınılması konusunda sanayi esnafının görüşleri değerlendirildi.


Toplantıda sanayi alanının bir an önce kullanılır hale getirilmesi ve işlevliğinin artırılması, ilçemize ekonomik katkı sağlaması ve potansiyelinin artırılmasına yönelik 'Sanayi Birliği' kurulmasına karar alındı.


İspir Belediyesinin Esnaf ve Sanatkarlar Odasının, Sanayici Esnaf Kooperatifinin ve sanayici esnafların içerisinde yer alacağı Sanayi Birliği kapsamında sanayi değeri yüksek bir alan haline dönüştürüleceği ifade edildi. Sanayi Birliği oluşumuna yönelik yeniden toplanılacağına karar verildi.


Esnafları tek tek dinleyen Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, toplantıdan çıkacak sonuca göre hareket edileceğini söyledi.


Sanayi dükkanlarına taşınılması konusunda belediye olarak belirleyen taraf olmayacaklarını, sanayi alanını iş görür, cazibe merkezi haline birlikte getireceklerini ifade eden Başkan Coşkun, "Bir gerçek var. Bu şehir bizim. Orada bir yatırım var. O yatırım da bizim. Bu yatırımı esnafımızın hizmetine nasıl sunarız? Cazibe merkezi haline nasıl getiririz? Sizin bu konuyla alakalı beklentiniz nedir? Birlikte ne yapabiliriz? Bir ortak akıl ortaya koyup bu ortak aklı üretime ve kazanca dönüştürmek amaçlı nasıl bir enerji oluşturabiliriz? Biz bunun mücadelesi içerisinde olacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Ahmet Coşkun, İspir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
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