İspir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye, İspir - Erzurum karayolunda meydana gelen trafik kazasında Kadir Gürbüz yönetimindeki MBV 91028 plakalı kamyonet Deliktaş mevki'inde Dağ'dan rampadan aşağıya inerken freninin boşalması sonucu uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtularak devrildi.



Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşlar ve Pazaryolu'ndan sevke dilen 112 ambulans ve itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı araç içerisinden güçlükle çıkararak hastaneye götürdü. Yaralı sürücü ilçede yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili olarak jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - ERZURUM