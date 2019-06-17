İspir'deki öğrenciler projelerini sergiledi

İspir'de Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencileri bitirme projelerini sergiledi.

İspir'de Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencileri bitirme projelerini sergiledi.

Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Kampüsü Elektrik Enerjisi Üretim İletim Dağıtımı Bölümü Elektronik Laboratuvarında gerçekleştirilen proje tanıtım programına Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mutlu Kundakçı, öğretim üyeleri, yöneticiler ve öğrenciler katıldı.

Dört projenin sergilendiği programda öğrenciler, tünellerdeki aydınlatma sistemlerinde enerji tasarrufu, ALS hastalarının göz kırpmalarıyla elektrik düğmelerini açıp kapatmaları ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları, Güneş enerjisi ve hidroelektrik santralinin birlikte kullanıldığı DC motorla elektrik üretilmesi, Tesla bobini ile kısa mesafelerde kablosuz enerji aktarımı gibi projeler tanıtıldı.

Programda bir konuşma yapan Prof. Dr. Mutlu Kundakçı, öğrencilerin her dönem ikinci sınıfta bitirme projesi sergileyerek mezun olduklarını söyledi. Öğrencilerin projeyi hem uygulayabildiklerini hem de kendi sahip oldukları bilgi ve almış oldukları deneyimi aktarabildiklerini ifade eden Kundakçı, ülkemizde faydalı olabilecek projeler için ön projeler hazırladıklarını aktardı. Kundakçı, projede emeği geçen Elektrik Üretim İletim Dağıtım Bölümü hocalarına, ayrıca tüm yüksekokul hocaları ve öğrencilerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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