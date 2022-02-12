Üye Girişi
İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na yeniden Feyizoğlu seçildi. - Son Dakika

İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na yeniden Feyizoğlu seçildi.

12.02.2022 16:49
İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na yeniden Feyizoğlu seçildi.

İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na yeniden Süphan Şahin Feyizoğlu seçildi.

İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na yeniden Süphan Şahin Feyizoğlu seçildi.

İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen seçime, Erzurum Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Ticaret İl Müdürü Fatma Demir, Ticaret Bakanlığından Turgut Özer, Ferhat Karaduman ve Gülcan Yılmaz da katıldı.

Seçime tek aday giren Feyizoğlu, 65 üyenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Feyizoğlu, seçimden sonra yaptığı konuşmada, 27 yıldır bu görevi yerine getirdiğini belirterek, seçime katılan esnaf üyelere teşekkür etti.

Yönetim üyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hizmetlerine devam edeceklerini ifade eden Feyizoğlu, esnaflardan kendilerine desteklerini sürdürmelerini istedi.

YORUMLAR
500

Fazilet Dağcı Çığlık, Esnaf ve Sanatkarlar, Erzurum, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na yeniden Feyizoğlu seçildi. - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 16:55:52. #1.12#
SON DAKİKA: İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na yeniden Feyizoğlu seçildi. - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement