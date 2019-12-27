İspir ilçesinde Muhtarlar Dernek Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspir ilçesinde Muhtarlar Dernek Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi - Son Dakika

İspir ilçesinde Muhtarlar Dernek Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi

6 saat önce

Erzurum'un İspir İlçesinde Muhtarlar Dernek Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi.

İspir ilçesinde Muhtarlar Dernek Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi, System.String[]

Erzurum'un İspir İlçesinde Muhtarlar Dernek Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi.


Yapılan itirazlar üzerine yenilenen seçimde başkanlığa büyük bir oy farkı ile seçilen Yaşar Dursun, "Ben kendi halinde bir neferim, bu tür eylemler beni ne davamdan uzaklaştırır nede soğutur, yani anlayacağınız benim davam her zaman Hak, liderlerimiz, yolumuz; Dünya Lideri Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için bir ömür adamış Dr. Devlet Bahçeli'dir. Başkaları gibi ne geçmişimizi inkar edip saf değiştirdik, nede makam koltuk uğruna aklımızı kiraya verdik. Allah'ın izniyle bu seçimde de yol arkadaşlarımla beraber seçilerek bu duyguyu bir kez daha yaşadık. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan bir nevi güven tazelediğimiz bu görevi layıkıyla yapacağımızdan kimsenin şüphesi dahi olmasın. Devletimizin önemli sorumluluklar yükleyip, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğimiz bu kurumda İspir için safları sıklaştırıp, hedeflerimize yöneleceğimizi belirtmek isterim. Yapılan bu seçimin İspir'e hayırlı olmasını temenni ederek; Bütün muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 31 Mart Yerel Seçimlerinde söylediğimiz gibi Erzurum da, Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, İspir de ise Cumhur ittifakı, MHP Belediye Başkanı Ahmet Coşkunun ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için yapacağı projelerde ve hizmette Muhtarlar Derneği ve STK olarak her zaman arkasındayız. Cumhur ittifakı ile kurulan bu gönül birliğinde inşallah kazanan İspir olacak" diye konuştu. - ERZURUM

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, İspir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:16 Kaynak: İHA
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