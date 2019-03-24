İspir Karla Uyandı
1 saat önce
Erzurum'un İspir ilçesinde kar yağışı cadde ve sokakları beyaza büründürdü.
Erzurum'un İspir ilçesinde kar yağışı cadde ve sokakları beyaza büründürdü.
İspir ilçe merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Güne karla uyanan vatandaşlar Mart ayının sonlarına doğru kar sürprizi yaşadı.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:30 Kaynak: İHA
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