İspir Kaymakamı Erdem: "20 vakamız var, 20 Mayıs'ta bu işi sıfırlamayı planlıyoruz"

ERZURUM - Erzurum İspir Kaymakamı Faruk Erdem, korona virüsü ilgili açıklamalarda bulundu. Kaymakam Erdem, İspir ilçesinde 20 pozitif vakanın olduğunu bu vakalardan 12 kişinin aynı yerden virüsü aldığını, titiz çalışmaları sonrası 20 Mayıs'ta tamamen biteceğini söyledi.

11 Mart'tan bugüne kadar çalışmalara devem ettiklerini belirten İspir Kaymakamı Faruk Erdem, "Bizim öncelikle ilçenin giriş çıkışını sağlayan noktalarda 7/24 çalışmak suretiyle emniyet ve jandarma personelinden müteşekkir uygulama noktalarımız var. Burada denetimler yapıyor arkadaşlar, bunun yanında sağlıkçılar yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde şehir dışından gelen insanlar için takip birimimiz var, filyasyon birimimiz var, esnafları bilgilendiren ve denetleyen Tarım Müdürlüğüne bağlı arkadaşlarımız var. Yine aynı şekilde sokak havanlarını beslenmesiyle ilgili her gün çalışan ekibimiz var, günde 8 saat sokak hayvanlarının beslenmesi için ayrı bir mesai harcanıyor, bu gibi farklı birimlerde çalışmalar devam ediyor" dedi.

İspir'de toplam vaka sayısının 20 olduğunu ifade eden Kaymakam Erdem, "Şuanda bizim ilçemizde 20 vaka var, yalnız bu 20 vakanın içerisinde iyileşenler var. Sadece 20 vakanın 12'si bir yerden kaynaklı, çevresine bir hastanın gelmesi sonucu oluşan vakalar. Dolayısıyla çevresindeki ve temasındaki insanları kontrol altına aldık. Aslında normal seviyede devam ediyor, panik oluşturacak herhangi bir sıkıntılı durum yok şuanda. Almış olduğumuz tedbirleri vatandaşımız uyguladığı taktirde eğer tam anlamıyla kurallara uyarsak biz 20 Mayıs'ta bu işi sıfırlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Çiftçilerin normal çalışma düzenlerine devam ettiklerini kaydeden Kaymakam Erdem, "Çiftçiler ve hayvancılık, tarım ve tedarik zinciri bu kapsamdaki kişilerin izin almasına gerek yok bunlar zaten işlerini yapabiliyorlar sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bazı kısıtlar var onları da zaten biz bildiriyoruz ilçe tarıma ilçe jandarma emniyete bildirerek zaten çalışma yapıyorlar öbür günlerde zaten bir sıkıntı yok. 65 üstü ve 20 yaş altı uzun zamandır evlerinde. Bu insanlar çok sıkıldılar diğer insanlar kurallara riayet ederlerse bu insanlarında hakkına girilmemiş olur. Çünkü kurallara uyan insanlar kurallara uymayan insanlar bir nevi cezalandırılıyor. Herkesin bu noktada çevresinin hukukunu düşünerek hassas davranması lazım. Zaten önümüzdeki günlerde de kademeli olarak sokağa çıkış ile ilgili bir gevşeme olacak. Çok sıkıldılar 65 yaş üstüne hak veriyorum biraz daha sabretsinler, iyi günler yakındır" açıklamalarında bulundu.