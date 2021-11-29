İspir Kaymakamı Murat Acar mahalle muhtarıyla toplantı yaptı - Son Dakika

İspir Kaymakamı Murat Acar, mahalle muhtarlarıyla kışın alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı yaptı.

İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Acar'ın yanı sıra İspir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sertkaya, İlçe Jandarma Komutanı Engin Bodur, Komiser Adem Kara, Muhtarlar Dernek Başkanı Yaşar Dursun ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, mahallelerde kış tedbirleri, kaçak avcılıkla mücadele konuları ele alındı, Ayrıca ilçede konaklayan Afgan ile Suriyeli sığınmacıların tespit edilip ilgili kurumlara bildirilmesi kararı alındı.

Toplantı, muhtarların Acar'a sorun ve taleplerini iletmesiyle sona erdi.