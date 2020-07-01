İspir korona virüse geçit vermedi - Son Dakika

İspir korona virüse geçit vermedi

Türkiye'de vakalar görülmeden önlemler almaya başlayan İspir Belediyesi ilçede korona virüsün yayılmamasında büyük rol oynadı.

Türkiye'de vakalar görülmeden önlemler almaya başlayan İspir Belediyesi ilçede korona virüsün yayılmamasında büyük rol oynadı. Covid-19'a karşı alınan tedbirler ve gece-gündüz sürdürülen mücadele ilçe halkından tam not aldı.

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İspir, korona virüsle mücadele de Türkiye'deki başarılı ilçeler arasında yer aldı. İspir Belediyesi tarafından, virüs henüz Türkiye'de görülmeden alınan önlemler ve uygulanan tedbirler sayesinde vaka sayıları hızlı bir şekilde azaldı. Mart ayından bu yana belediye personelinin eğitimlerine ve halkın bilgilendirilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdüren İspir Belediyesi, 200 litre toz dezenfektan, 6 bin 100 el dezenfektanı, 50 adet siperlik, 32 bin 500 eldiven, 200 tulum, 80 adet koruyucu gözlük, 131 bin cerrahi maske, 6 bin kolonya, 5 bin bone ve 70 bidon sabun alarak virüsle mücadelesini gece gündüz sürdürdü. Hemen hergün her sokağı yıkanan ilçe de, Başkan Ahmet Coşkun'un talimatıyla köy köy, mahalle mahalle dolaşılarak vatandaşlara bilgilendirici broşür, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.


Belediye personelleri tarafından özel dezenfektan ekibi oluşturularak başta ilçe merkezli olmak üzere; Kamu kuruluşları, Park ve bahçeler, Mesire alanları, Okullar, Apartmanlar, Camiler, Duraklar ve ilçe genelinde ve 100 mahallede tüm ortak kullanım alanlarında 7/24 saat aralıksız program çerçevesinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.


Vatandaşa Destek Aralıksız Devam Etti


Pandemi sürecinde vatandaşı yalnız bırakmayan İspir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısını çalmayı da ihmal etmedi. Ramazan ayı boyunca yardıma ihtiyacı olan aileler tespit edilerek belediye personeli ve Sosyal Vefa Grubu ile 1500 e yakın yardım gıda kolisi dağıtıldı. İspir Belediyesi Zabıta ekipleri alınan kararlar doğrultusunda ilçede bulunan işyerlerini denetledi. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi sağlandı. Fırınlar, manavlar ve marketlerde satış kuralları uyulup uyulmadığı kontrol edilerek, yeme-içme yerlerinde hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulunuldu.


Dezenfektan Materyalleri İlçenin Her Yerinde


İlçe merkezi başta olmak üzere Madenköprü başı, Aşağı özbağ Dörtyol, Fatih köşkü önü, Kaymakamlık önü, Belediye önü, toplum sağlık merkezi ve hastane girişine sanayi tipi dezenfektan materyalleri konularak, vatandaşın kullanımına sunuldu. İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, pandeminin başladığı ilk günden bu yana ilçe halkıyla el ele vererek mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti. Tedbirlerin aksatılmadan devam edeceğini de ifade eden Coşkun, "Erken tedbirler başarıyı da beraberinde getirdi. Her türlü önlemi aldık. Almaya da devam ediyoruz. Bu süreçte bize destek olan başta ilçe halkımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Koronavirüs, Türkiye, İspir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:05 Kaynak: İHA

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