İspiyonla suçladığı arkadaşının kulağını kesen zanlı yakalandı (2)
8 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'da, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:04 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'da, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.'yi dövdükten sonra "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek, sol kulağını maket bıçağıyla kesen Murat Güldüren, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
İspiyonla suçladığı arkadaşının kulağını falçatayla kesti
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