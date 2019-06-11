Son Dakika Haberleri: İspiyonla suçladığı arkadaşının kulağını kesen zanlı yakalandı (2)
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İspiyonla suçladığı arkadaşının kulağını kesen zanlı yakalandı (2)

8 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'da, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.

İspiyonla suçladığı arkadaşının kulağını kesen zanlı yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Antalya'da, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.'yi dövdükten sonra "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek, sol kulağını maket bıçağıyla kesen Murat Güldüren, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:04 Kaynak: DHA
Antalya, İşçi, Güncel
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