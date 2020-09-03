İşportacı ile zabıta memurları birbirine girdi - Son Dakika

İşportacı ile zabıta memurları birbirine girdi
Esenyurt'ta işportacı ile zabıta memurları arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis biber gazı sıkarak ayırdı.
Esenyurt'ta işportacı ile zabıta memurları arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis biber gazı sıkarak ayırdı. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Yenikent Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, işporta tezgahı üzerinden yumurta satmak isteyen bir şahsa engel olmak isteyen zabıta memurları ile işportacı arasında tartışma çıktı. Zabıta memurları satılan ürünlere el koymak isteyince ortalık birbirine girdi. Kovadaki yumurtalarına el konulacağını anlayan seyyar satıcı, ürünlerin bir bölümünü yere döktü. Bu sırada zabıta memurları ile seyyar satıcı arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis ekipleri göz yaşartıcı gaz sıkarak işportacıyı ve arkadaşını etkisiz hale getirdi. Seyyar satıcı kelepçelenerek polis merkezine götürülürken, arkadaşı kaçtı. Kavga anları olay yerindeki bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
(İHA)
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