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İŞPORTACI ZABITALARI BIÇAKLADI; 2 YARALI - Son Dakika

İŞPORTACI ZABITALARI BIÇAKLADI; 2 YARALI

01.02.2022 16:08

DİYARBAKIR'da işportacının bıçaklı saldırısına uğrayan 2 zabıta yaralandı.

DİYARBAKIR'da işportacının bıçaklı saldırısına uğrayan 2 zabıta yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Zabıta ekipleri, işportacılık yapanların kaldırımı kapatarak yayaların geçişini engellediği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Araçtan inip uyarıda bulunan zabıtalar, bir işportacının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda 2 zabıta yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, saldırganı gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şüphelinin Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İŞPORTACI ZABITALARI BIÇAKLADI; 2 YARALI
İŞPORTACI ZABITALARI BIÇAKLADI; 2 YARALI
İŞPORTACI ZABITALARI BIÇAKLADI; 2 YARALI
İŞPORTACI ZABITALARI BIÇAKLADI; 2 YARALI
İŞPORTACI ZABITALARI BIÇAKLADI; 2 YARALI

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Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenişehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞPORTACI ZABITALARI BIÇAKLADI; 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞPORTACI ZABITALARI BIÇAKLADI; 2 YARALI - Son Dakika
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