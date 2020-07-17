İşportacılar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

İşportacılar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
ELAZIĞ'da, cadde üzerinde tezgah açan işportacılar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
ELAZIĞ'da, cadde üzerinde tezgah açan işportacılar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Kapalıçarşı yakınlarında tezgah açan Suriye uyruklu ve Elazığlı işportacılar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 23:46 Kaynak: DHA
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